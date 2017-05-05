05.05.2017 (20:55)

В главном гарнизоне РВСН прошли мероприятия, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне

5 мая в главном гарнизоне Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — Власихе — командованием и Военным советом РВСН проведены праздничные мероприятия, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее состоялось возложение представителями командования РВСН и ветеранских организаций цветов к могилам бывших главнокомандующих РВСН, захороненных на Новодевичьем и Троекуровском кладбищах Москвы.

Как отметил в ходе своего выступления на торжественном собрании командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, «первые ракетные дивизии и бригады формировались на базе прославленных частей и соединений Советской Армии, прошедших трудные дороги войны и получивших богатый фронтовой опыт. Около 70 первых ракетных соединений и частей унаследовали Боевые знамена, почетные наименования и высокие государственные награды, которыми были отмечены героизм и доблесть советских воинов в боях Великой Отечественной войны. 39 ракетных соединений и частей по преемственности также получили наименования «гвардейских». Среди них 54-я гвардейская ордена Кутузова ракетная дивизия, подвижные грунтовые ракетные комплексы которой по традиции будут задействованы в военном параде на Красной площади в Москве 9 мая этого года».

Кадровую основу РВСН на момент их создания составили 14,5 тыс. участников Великой Отечественной войны. Более 100 первых ракетчиков получили высокое звание Героя Советского Союза на полях сражений, а пятеро из них были удостоены этого звания дважды.

Говоря о сегодняшнем дне, генерал-полковник Сергей Каракаев напомнил, что в настоящее время в РВСН поступает новая техника и вооружение, командные пункты всех рангов оснащаются современными средствами связи и боевого управления.

Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса полностью изменит состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы 5 поколения.

Также в этот день в гарнизоне Власиха состоялись прием командующим и Военным советом РВСН ветеранов – Героев Советского Союза и руководителей ветеранских организаций, встречи и чествование ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов РВСН по управлениям, отделам и службам командования РВСН.

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