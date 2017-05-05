05.05.2017 (20:32)

Юнармейцы Санкт-Петербурга поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Ежегодно в преддверии Дня Победы все ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва собираются вместе на торжественных мероприятиях, посвященных этой дате.

В этом году поздравить ветеранов пришли юнармейцы школы № 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга. Ветераны пообщались с подрастающим поколением, со словами благодарности принимали поздравления. Многие из них со слезами на глазах вспоминали павших товарищей, командиров и всю трагичность той далекой войны. Ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Владимир Дмитриевич Мелентьев, преподавший в академии более 40 лет, рассказал ребятам о своих трудностях и переживаниях в первые дни войны, буднях на фронте, полученных ранениях и быте простого советского солдата, защищавшего Отечество.

Также начальник музейного комплекса академии рассказал юнармейцам о роли тыла в годы войны, его вкладе в победу и формировании системы МТО. В конце встречи юнармейцы еще раз поблагодарили ветеранов за мирное небо над головой. После чего отряд Юнармии возложил цветы к бюсту начальника тыла Красной Армии генерала армии А.В. Хрулёва, чье 125-летие академия отметит в сентябре текущего года научно-практической конференцией и памятными мероприятиями.

Кроме того, в Николаевском зале академии прошел праздничный концерт, в котором приняли участие внуки и правнуки тех, кто более 70 лет назад в бескомпромиссной борьбе на фронте и в тылу отстаивал суверенное право нашего государства. Открыл концерт заместитель начальника академии генерал-майор Юрий Косоротов. В своей речи он отдал дань уважения всем тем, кто защитил страну от вероломного нападения. Вспомнил героизм наших солдат, которые отдали свои жизни за Родину, блокаду Ленинграда и победные сражения на Курской дуге и битве за Сталинград.

«Блокада так страшна, что и слова бессильны. Известный факт: солдаты приходили с фронта в блокадный город и говорили: «У вас тут страшнее». Это те, кто познал блокаду, сумели совершить невозможное — пережить ледяной ад, и не только пережить, но и остаться людьми. Единственный город, который будучи осажденным, выстоял в этой войне – Ленинград», — сказал генерал-майор Юрий Косоротов.

Память о той войне невероятно важна. Героизм и подвиги солдат Великой Отечественной стали примерами для будущих поколений. Тех, кто воевал в горячих точках Афганистане, Чечне, выполняя свой долг.

В День Победы дань памяти павшим воинам-победителям отдадут их внуки и правнуки — слушатели и курсанты Военной академии МТО им. генерала армии А.В. Хрулёва, пройдя брусчатке в парадных расчетах в Москве на Красной площади и Санкт-Петербурге на Дворцовой площади.

Справочно:

Мелентьев Владимир Дмитриевич родился в г. Котлас Архангельской области. В июле 1942 года в возрасте 17 лет добровольно вступил в ряды Красной Армии и был зачислен в Великоустюгское стрелковое училище. Затем бои на Курской дуге, Смоленская операция, освобождение Белоруссии и Пруссии, взятие Берлина.

Закончил свой боевой путь командиром батареи миномётной бригады. Был трижды ранен, награждён семью боевыми орденами и медалями.

После окончания войны служил на командных должностях в Северной группе войск, Германии, Приволжском, Ленинградском военных округах. Одновременно заканчил Минское артиллерийское училище, исторический факультет Государственного университета, высшие курсы по истории Военной академии им И.В. Фрунзе.

С 1969 года на научно-преподавательской работе в Академии тыла и транспорта, где пошёл путь от преподавателя, до профессора, заместителя начальника кафедры истории военного искусства. В мирное время также награждён многими правительственными наградами.

Будучи военным историком, полковник Мелентьев проводил большую научно-пропагандистскую работу. 13 лет возглавлял научно-методический совет по военно-патриотическому воспитанию общества «Знание» в Ленинграде. Ведл активную работу в рамках Военно-исторической академии. Его перу принадлежит 13 книг, среди которых такие, как «Русские оружейники», «Кутузов в Петербурге», «Фельдмаршалы победы Кутузов и Барклай де Толли». В 2013 году Владимир Дмитриевич был принят в Союз писателей России.

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