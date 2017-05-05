05.05.2017 (20:00)

Акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» сплачивают народ

«России нужны объединяющие людей акции, такие как «Георгиевская ленточка» или «Бессмертный полк», не только в канун одного из важнейших для страны праздников — Дня Победы», –– считает первый заместитель командующего первой танковой армией Западного военного округа генерал-майор Юрий Яровицкий, награжденный в марте Президентом России орденом Святого Георгия четвертой степени.

По словам Юрия Яровицкого, набирающая популярность акция «Бессмертный полк» и ставшая уже традиционной «Георгиевская ленточка» объединяют людей, способствуют тому, чтобы память о подвиге советских бойцов никогда не угасала.

В выборе собственной профессиональной судьбы основополагающую роль, по словам Юрия Яровицкого, сыграло «сильное военно-патриотическое воспитание в школьные годы — игры в «Зарницу», а также окружение, состоящее в основном из военнослужащих».

«Мой отец войну застал подростком — в 15 лет он уже работал для нужд фронта в тылу, на эвакуированном в Узбекистан с Украины заводе. Я родился и провел детство в Узбекистане. Город был маленький, кругом воинские части, и танковое училище было рядом, и десантники. С детства, со школы у нас было серьезное военное, патриотическое воспитание. И потом вопросов, куда поступать, не было — однозначно это должно было быть военное училище», — рассказывает журналистам Юрий Яровицкий.

По окончании Ташкентского общевойскового командного училища он служил в Группе Советских войск в Германии. Участвовал в антитеррористической операции в Чечне. Служил в Самарской области, на Дальнем Востоке, на Урале. В многочисленных переездах всегда рядом была семья.

«Семья всегда была со мной, сын тоже выбрал военную профессию — сейчас он лейтенант, служит в танковой дивизии Западного военного округа», — не без гордости подчеркнул Юрий Яровицкий.

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