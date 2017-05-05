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05.05.2017 (19:30)

Начальником войск РХБ защиты Вооруженных Сил России стал генерал-майор Игорь Кириллов

Начальником войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации стал генерал-майор Игорь Кириллов. На этой должности он сменил генерал-лейтенанта Эдуарда Черкасова.

Игорь Анатольевич Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. В 1987 году поступил в Костромское высшее военное командное училище химической защиты, которое окончил с отличием в 1991-м.

С 2009 года проходил службу на различных должностях в Управлении начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил России, а осенью 2014 года был назначен начальником Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Женат. Двое сыновей. Награжден государственными и ведомственными наградами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска
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