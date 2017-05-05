05.05.2017 (18:33)

Курсанты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли участие в масштабном шествии «Бессмертного полка»

5 мая в 15:00 в Петроградском районе Санкт-Петербурга прошла патриотическая акция «Бессмертный полк», посвященная 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, представители Военно-космической академии и администрации Петроградского района.

По уже сложившейся традиции впереди колонны прошли 75 курсантов Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского с большим баннером «Бессмертный полк» и копией Знамени Победы, специально созданной на киностудии «Ленфильм».

Копия Знамени Победы – специальное красное полотно, на которое нанесена символика легендарного Знамени Победы, водруженного над рейхстагом в 1945 году.

Все надписи и символика воспроизведены по проверенной временем технологии: художники вручную вырисовывали все графические элементы.

Отметим, что копия знамени в десять раз больше оригинала: ее размер составляет 10 на 15 метров.

Помимо этого, специально для участия в шествии мастера киностудии «Ленфильм» одели 15 девушек-курсантов «Можайки» в эксклюзивную военную форму времен Великой Отечественной войны, бережно хранящуюся в запасниках киностудии.

Колонна прошла по Каменноостровскому и Кронверкскому проспектам и остановилась у театра «Балтийский дом». На его ступенях сводный хор из 500 учащихся одной из районных гимназий исполнил песни о Великой Отечественной войне.



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