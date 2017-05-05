05.05.2017 (18:20)

Военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона в преддверии Дня Победы приняли участие в Невском параде

Военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона и воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ в преддверии Дня Победы приняли участие в Невском параде.

Современная военная техника и вооружение на параде были представлены гаубицами Д-30, бронетранспортерами БТР-82 и автомобилями «Тигр». Военный оркестр, знаменная группа и взвод роты Почетного караула стали главным украшением памятного торжества.

Десятый год подряд в составе колонн шествуют ветераны и блокадники Великой Отечественной войны, жители района, школьники, а также представители администрации и общественных организаций. Также к параду присоединились участники акции «Бессмертный полк».

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