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05.05.2017 (18:19)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в перезахоронении советских воинов, павших в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в торжественном перезахоронении советских воинов, павших в Великой Отечественной войне

В рамках памятного мероприятия «Слава Вам храбрые, Слава бесстрашные!» российские военнослужащие во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым возложили цветы к памятнику советским воинам, которые принимали участие в Ясско-Кишиневской операции, в результате которой Молдавия была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Также военнослужащие ОГРВ ПРРМ произвели трехкратный воинский салют в честь павших героев.

В этом году в регионе отметят 73-ю годовщину Ясско-Кишиневской операции, которая является одной из самых выдающихся операций, проведенных советской армией во время Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Торжественные церемонии , Великая Отечественная война (ВОВ) , Приднестровье
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