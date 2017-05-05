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05.05.2017 (16:16)

Курсанты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского исполнили песни военных лет перед участниками научной конференции в Санкт-Петербурге

5 мая курсанты Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского приняли участие в военно-научной конференции, проведенной в Санкт-Петербурге по инициативе руководства Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Мероприятие было посвящено 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Будущие офицеры выступили перед участниками форума с концертом, исполнив песни военных лет. Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны, но память о сражениях и их героях, советских солдатах, живет в сердцах людей. Именно такой смысл вкладывали курсанты в свои творческие номера.

По завершении концерта можайцам была подарена книга «История и коллекции». В уникальном художественном альбоме представлены реликвии одного из крупнейших военных музеев в мире. 

Также курсанты посетили экспозицию «Калашников - человек, оружие, легенда». 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , Социальное развитие
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