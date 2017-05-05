05.05.2017 (18:11)

В НЦУО РФ прошел брифинг для представителей СМИ по теме «Принципы реализации подписанного в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики»

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошел брифинг для представителей СМИ по теме «Принципы реализации подписанного в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики».

Выступление

заместителя Министра обороны Российской Федерации

генерал-лейтенанта Александра Фомина

Добрый день, уважаемые дамы и господа!

Министерство обороны Российской Федерации проводит брифинг об основных положениях и принципах реализации подписанного в Астане Меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики.

В мероприятии принимают участие начальник Главного оперативного управления – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Федорович Рудской и заместитель начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенант Станислав Исрапилович Гаджимагомедов.

Как вам известно, вчера по итогам переговоров, проходивших в течение двух дней в столице Казахстана, полномочными представителями России, Ирана и Турции подписан Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

Вначале хотел бы коротко проинформировать, как проходила подготовка этого соглашения, кто участвовал в этой работе, какие идеи в него заложены.

Документ был подготовлен Минобороны России по прямому поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для закрепления режима прекращения боевых действий на территории Сирии.

Принятию документа предшествовала основательная подготовительная работа со всеми участниками переговорного процесса.

Вопросы политического урегулирования в Сирии неоднократно обсуждались Президентом Российской Федерации с руководством Турции, США и других государств.

В частности, вопрос о зонах деэскалации обсуждался в ходе переговоров руководителей России и Турции 3 мая в городе Сочи.

Министром обороны России были проведены рабочие встречи с министрами обороны Ирана, Турции, Сирии, Израиля.

Постоянные контакты осуществлялись по линии разведывательных служб и внешнеполитических ведомств. Проведена большая работа с сирийским руководством, лидерами формирований вооруженной оппозиции с тем, чтобы убедить их в необходимости принятия практических шагов по деэскалации конфликта.

Конструктивный настрой Ирана и Турции, поддержавших идею укрепления режима прекращения боевых действий, сыграл важную роль в оперативной подготовке Меморандума к подписанию.

Позитивное значение в вопросе создания зон деэскалации имела позиция Соединенных Штатов, приветствовавших шаги по снижению насилия в Сирии, улучшению гуманитарной ситуации и создания условий для политического урегулирования конфликта.

Поддержал подписание Меморандума Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, который приветствовал решения о прекращении применения оружия и расширению возможностей гуманитарной поддержки населения.

Высоко оцениваем усилия Специального посланника Генсекретаря ООН Стефано Де Мистуры, который с группой высококвалифицированных экспертов ООН лично прибыл в Астану для содействия успеху переговоров.

Меморандум – это знаковый документ, реализация которого позволит на земле отделить оппозицию от международных террористических группировок ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра».

Будет обеспечен безопасный, беспрепятственный гуманитарный доступ в зоны деэскалации, что позволит оказывать населению медицинскую, продовольственную и другую необходимую помощь.

Будет организованно восстановление объектов инфраструктуры, в первую очередь водо-и энергоснабжения.

Все это создаст условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Но самое главное, что выполнение Меморандума позволит прекратить боевые действия конфликтующих сторон и фактически остановить гражданскую войну в Сирии.

Именно поэтому документ имеет важное значение для политического урегулирования в Сирийской Арабской Республики.

Не всем это нравится. В то же время его подписание поддержано всеми основными заинтересованными игроками: ООН, администрацией США, руководством Саудовской Аравии и другими странами, что является определенной гарантией его претворения в жизнь.

Меморандум вступает в силу завтра, т.е. с 00:00 6 мая.

Теперь хотел бы передать слово генерал-полковнику Рудскому Сергею Федоровичу, который более подробно расскажет о целях, задачах Меморандума, а также о мерах, выполнение которых предусмотрено документом.

Выступление

начальника Главного оперативного управления

Генерального штаба ВС РФ

генерал-полковника Сергея Рудского

Добрый день!

Командованием российской группировки войск проведен комплекс мероприятий, который обеспечил создание благоприятных условий для подписания Меморандума.

С 00:00 часов 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных Меморандумом.

2-3 мая Российским центром по примирению враждующих сторон совместно с руководством Сирийской арабской Республики организована доставка гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в город Дума в район Восточной Гуты.

Сопровождение 51 грузового автомобиля с продовольствием и медикаментами осуществлялось подразделением военной полиции Вооруженных Сил России. Контроль безопасности колонны постоянно обеспечивали четыре беспилотных летательных аппарата.

При этом в ходе пропуска гуманитарного конвоя через КПП на линии разграничения российскими военнослужащими был выявлен, обезврежен и передан представителям сирийской службы безопасности террорист-смертник, имевший при себе 10 килограммов взрывчатки и гранаты.

Меморандум предусматривает создание четырех зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Первая, наиболее обширная – на севере Сирии, захватывает провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама с населением более одного миллиона человек. Данную зону контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек.

Вторая – расположена на севере провинции Хомс. В нее вошли города Эр-Растан и Тель-Биса, а также близлежащие к ним районы, контролируемые отрядами оппозиции, насчитывающими до 3 тысяч боевиков. В данных районах проживает около 180 тысяч мирных жителей.

Третья – Восточная Гута. В данном районе вооруженные формирования насчитывают около 9 тысяч человек.

На территории Восточной Гуты проживает порядка 690 тысяч мирных жителей, для беспрепятственного перемещения которых сирийские власти уже развернули восемь контрольно-пропускных пунктов. Многие жители утром выезжают на заработки в Дамаск, а вечером беспрепятственно возвращаются домой.

В эту зону не включен район Кабун, который полностью контролируется боевиками «Джабгат ан-Нусры» и откуда осуществляются постоянные обстрелы Дамаска, в том числе российского посольства. Операция по уничтожению террористов в этом районе будет продолжена.

Четвертая – на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Дейра и Кунейтра. Эта зона в основном контролируется отрядами так называемого «Южного фронта» общей численностью до 15 тысяч человек. В указанном районе проживает до 800 тысяч мирных жителей.

При необходимости в зависимости от развития обстановки Меморандум позволяет сформировать дополнительные зоны деэскалации.

В границах зон деэскалации прекращаются боевые действия между правительственными войсками и формированиями вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения боевых действий.

Это касается применения любых видов вооружений, включая авиационные удары.

Особое внимание в Меморандуме обращено на обеспечение контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий.

Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности, которые включают наблюдательные пункты для контроля за соблюдением режима перемирия и контрольно-пропускные пункты для обеспечения перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности.

Работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет осуществляться персоналом и формированиями России, Турции и Ирана. По взаимной договоренности стран-гарантов могут привлекаться силы других сторон.

В настоящее время командованием российской группировки под руководством Генерального штаба проводятся расчеты необходимого количества контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также сил и средств для обеспечения их деятельности.

В течение двух недель из представителей стран-гарантов будет создана Совместная рабочая группа, которая до 4 июня 2017 года представит для утверждения точные границы зон деэскалации и полос безопасности, а также карты отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок.

Хочу подчеркнуть, что подписание Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике не означает прекращение борьбы с террористами ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусры» на территории Сирии.

Страны-гаранты обязуются принимать все необходимые меры для продолжения борьбы с формированиями этих и других связанных с ними террористических организаций в зонах деэскалации, а также оказывать содействие правительственным войскам и вооруженной оппозиции в борьбе с боевиками в других районах Сирии.

Высвободившиеся в результате установления зон деэскалации силы правительственных войск будут направлены для продолжения наступления против формирований ИГИЛ в центральной и восточной части Сирии, и освобождению районов вдоль реки Евфрат.

ВКС России будет поддерживать эти действия.

Спасибо за внимание.

А.В. Фомин: Сейчас слово предоставляется генерал-лейтенанту Гаджимагомедову Станиславу Исрапиловичу, который расскажет о деталях переговорного процесса в Астане.

Выступление

заместителя начальника Главного оперативного управления

Генерального штаба ВС РФ

генерал-лейтенанта Станислава Гаджимагомедова

Уважаемые дамы и господа!

Результативности переговоров в Астане способствовала активная предварительная работа с нашими партнерами. В этих целях рабочая группа Минобороны России 25 апреля в Дамаске провела рабочую встречу с руководством Сирии, 26 апреля в Анкаре – с представителями Турции и лидерами вооруженных формирований оппозиции.

В ходе встреч детально разъяснили партнерам наши подходы к созданию зон безопасности, порядку контроля за соблюдением договоренностей, организации гуманитарного доступа, восстановлению мирной жизни.

Одновременно делегации Министерства обороны Российской Федерации провели аналогичную работу в Тегеране и Аммане.

Уже в ходе предварительной работы удалось заручиться поддержкой наших инициатив странами – гарантами и противоборствующими сторонами.

Проведенные мероприятия обеспечили конструктивный настрой прибывших в казахстанскую столицу на международную встречу представителей Турции, Ирана, ООН, правительства Сирии и лидеров вооруженной оппозиции.

Определенные сложности в ходе переговоров вызывало отсутствие доверия между представителями сирийского правительства и оппозиции. Но благодаря согласованным действиям делегаций стран-гарантов, точечной работе с оппозицией и правительственной делегацией удалось выйти на приемлемые решения.

Несмотря на стремление всех делегаций выйти на подписание документа, исходные позиции сторон кардинально различались. В первую очередь, это касалось вопросов обеспечения безопасности гражданского населения в зонах деэскалации и организации контроля выполнения сторонами конфликта договоренностей по прекращению огня.

Особенностью переговоров в Астане является то, что от оппозиции в них участвуют не политики и эмигранты, а полевые командиры формирований, реально контролирующие обстановку «на земле».

Несмотря на их противостояние с правительственными войсками, эти люди осознают ответственность за будущее единого сирийского государства.

В ходе достаточно откровенных переговоров были выработаны общие подходы к стабилизации обстановки в Сирии. Удалось согласовать Меморандум с 27 полевыми командирами отрядов, действующих непосредственно в зонах деэскалации.

Важную роль в достижении договоренностей сыграла конструктивная позиция наших партнеров из Ирана и Турции, которые как страны-гаранты приняли на себя обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий.

Особо отмечается значительный вклад спецпосланника Генерального секретаря ООН Стефана де Мистуры, который в наиболее напряженные моменты переговоров провел несколько личных встреч с оппозиционерами и убедил их в важности Меморандума для стабилизации обстановки в Сирии.

Также важно, что итоги Астаны рассматриваются Стефаном де Мистурой как существенный вклад для продвижения политического диалога в Женеве.

Существенную помощь оказали эксперты ООН, обладающие большим опытом миротворчества, их практические рекомендации, были полностью учтены при выработке Меморандума.

Успеху переговоров также способствовал высокий уровень организации встречи со стороны руководства Республики Казахстан. На каждом этапе переговоров всем делегациям оказывалась поддержка со стороны наших казахстанских коллег.

В ближайшей перспективе основные усилия будут сконцентрированы на формировании Совместной рабочей группы по деэскалации, подготовке карт с координатами зон безопасности и буферных полос, их согласованию с партнерами по переговорам.

Отчеты о деятельности Группы будут заслушиваться в ходе международных встреч по сирийскому урегулированию в рамках Астанинского процесса.

Кроме того, совместно с партнерами будет сформирован механизм эффективного контроля за выполнением договоренностей о котором говорил генерал-полковник Сергей Рудской. К этой работе мы уже приступили.

Намерены продолжить нашу работу с партнерами по формированию дополнительных мер доверия между противоборствующими сторонами. Прежде всего, это касается вопросов освобождения лиц, которые насильственно удерживаются сторонами конфликта, а также гуманитарного разминирования.

Рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с нашими партнерами по Астанинскому процессу, странами-наблюдателями, а также на поддержку наших усилий международными организациями, в первую очередь ООН.

Благодарю за внимание.

Вопросы представителей СМИ

Вопрос корреспондента телеканала KBS (Республика Корея) Екатерины Бабаевой генерал-полковнику С.Ф. Рудскому

– После вступления в силу Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике на каких районах будут сосредоточены основные усилия ВКС России по уничтожению террористических группировок?

С.Ф. Рудской:

– Установление зон деэскалации позволит правительственным войскам высвободить значительное количество войск. ВКС России продолжат оказывать поддержку сирийским вооруженным силам по уничтожению бандформирований международной террористической организации ИГИЛ.

Основные усилия будут направлены на развитие наступления на восток от Пальмиры и последующее деблокирование города Дейр эз-Зор, свыше трех лет находящегося в осаде боевиков, а также освобождение северо-восточных территорий в провинции Алеппо вдоль реки Евфрат.

Вопрос корреспондента телеканала NHK (Япония) Ярослава Курашова генерал-лейтенанту С.И. Гаджимагомедову

– Какие меры предусмотрены для нарушителей Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике?

С.И. Гаджимагомедов:

В первую очередь будет проведено тщательное расследование, по результатам которого будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей, не исключающее подавление огневыми средствами.

Вопрос корреспондента ТК Россия-24 Алексея Конопко генерал-полковнику С.Ф. Рудскому

– Планирует ли Россия возобновить действие Меморандума между Россией и США по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве над Сирией?

С.Ф. Рудской:

– Данное соглашение является действенным инструментом по исключению опасных инцидентов в воздухе. После удара американских крылатых ракет по авиабазе Шайрат российская сторона приостановила свое участие в данном соглашении.

Вопрос возвращения России к полноценному участию в Меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии будет обсуждаться в ходе двухсторонних контактов с американскими коллегами в самое ближайшее время.

Вопрос от корреспондента ИА «Пренса Латина» (Куба) Антонио Рондон Гарсия генерал-лейтенанту А.В. Фомину

– Предполагается ли расширение количества участников по установлению зон деэскалации?

А.В. Фомин:

Да, предусматривается. В настоящий момент мы работаем с Иорданией и рядом других государств.

А.В. Фомин: В заключение нашей сегодняшней встречи хотел бы поблагодарить вас за то, что оперативно откликнулись на наше приглашение.

Минобороны России традиционно уделяет повышенное внимание вопросам освещения своей деятельности. Обязательно продолжим информирование о наиболее важных событиях, в том числе по сирийской тематике.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех присутствующих с наступающим праздником Великой Победы и пожелать вам мирного неба.

Благодарю за внимание.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице