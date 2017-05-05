05.05.2017 (16:23)

В румынских городах Джурджу и Яссы состоялась церемония возложения венков на захоронениях красноармейцев

В румынских городах Джурджу и Яссы состоялась церемония возложением венков на захоронениях советских воинов в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ней приняли участие руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Румынии, представители военного гарнизонов, мэрий и жители городов.

Руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Румынии Александр Шаповалов поблагодарил власти румынских городов, местных жителей и Минобороны Румынии за организацию памятных мероприятий и сохранение памяти о павших советских солдат в борьбе с «коричневой чумой».

Российское воинское захоронение в городе Джурджу представляет собой захоронение, расположенное на территории городского кладбища, на котором расположен один воинский обелиск, на обелиске, увенчанном красной звездой, нанесена надпись: «Вечная слава воинам Советской Армии, отдавшим свои жизни в борьбе за освобождение человечества от фашизма» на русском и румынском языках.

В 2016 году на воинском захоронении в городе Джурджу были проведены ремонтно-восстановительные работы и дополнительно увековечена память 50 военнослужащих, установленных представительством. Всего на захоронении покоятся 102 советских военнослужащих.

Захоронение «Этернитатя» в Яссах представляет собой крупное российское воинское захоронение, на нем расположены 3 воинских обелиска периодов 1877-1878гг., 1916-1918 гг. и 1941-1946 гг. и одно индивидуальное захоронение 1877 г.

В индивидуальных и братской могилах, на которых нанесены надписи «неизвестный воин» или «неизвестные воины», захоронены установленные представительством останки 521 советского военнослужащего, фамилии и имена которых нанесены на именной памятной стене. Всего на захоронении покоятся 581 военнослужащих, погибших в различные исторические периоды.

Представительство продолжает активную работу по формированию списка советских военнослужащих, погибших и захороненных в городе Яссы и его окрестностях. В настоящее время подготовлен список для согласования с Национальным бюро по почитанию героев Румынии, с целью последующего увековечения памяти более 1200 советских военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице