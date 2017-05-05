05.05.2017 (16:07)

9 мая военнослужащие ЗВО примут участие в 6 военных парадах и 88 торжественных шествиях

В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне войска Западного военного округа примут участие в проведении военных парадов в шести городах –– Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Воронеже, Калининграде с привлечением техники.

В 88 населенных пунктах будет организовано прохождение торжественным маршем пеших колонн, а ещё в 31 населенном пункте будет проводиться статистический показ военной техники.

На территории округа находится 15361 мемориальный памятник и воинское захоронение, на 11666 из них запланированы торжественные мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы.

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