05.05.2017 (15:46)

Военнослужащие ЗВО принимают активное участие в реконструкциях сражений Великой Отечественной войны

В целях патриотического воспитания молодёжи военнослужащие Западного военного округа приняли участие в реконструкциях сражений за Тирасполь в Приднестровье, Любанской наступательной операции в Новгородской области и штурме рейхстага в парке «Патриот» в Подмосковье.

Также на территории округа стартовала Всероссийская акция «Вахта памяти-2017».

В текущем году в её рамках спланировано проведение 10 поисковых экспедиций.

В настоящее время в Ржевском районе Тверской области завершается Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт».

Активное участие в данном мероприятии принимают военнослужащие ЗВО и отряды юнармейцев.

В ходе поисковых работ уже обнаружены останки 24 воинов и 4 солдатских медальона.



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