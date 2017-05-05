05.05.2017 (15:46)
Военнослужащие ЗВО принимают активное участие в реконструкциях сражений Великой Отечественной войны
В целях патриотического воспитания молодёжи военнослужащие Западного военного округа приняли участие в реконструкциях сражений за Тирасполь в Приднестровье, Любанской наступательной операции в Новгородской области и штурме рейхстага в парке «Патриот» в Подмосковье.
Также на территории округа стартовала Всероссийская акция «Вахта памяти-2017».
В текущем году в её рамках спланировано проведение 10 поисковых экспедиций.
В настоящее время в Ржевском районе Тверской области завершается Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт».
Активное участие в данном мероприятии принимают военнослужащие ЗВО и отряды юнармейцев.
В ходе поисковых работ уже обнаружены останки 24 воинов и 4 солдатских медальона.