05.05.2017 (15:50)
На территории дислокации войск ЗВО сформировано 1382 юнармейских отряда
Командование Западного военного округа уделяет большое внимание развитию юнармейского движения.
Как сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов, только в апреле в ряды юнармейцев вступили 4219 учащихся средних школ, что позволило сформировать 123 юнармейских отряда.
В настоящее время на территории дислокации войск объединения действует 1382 юнармейских отряда, которые собрали под свои знамена более 34 тысяч молодых ребят.
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