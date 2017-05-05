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05.05.2017 (14:23)

В Западном военном округе состоялись новые назначения должностных лиц

В Западном военном округе состоялись назначения должностных лиц.

В соответствии с указом Президента России освобожден от занимаемой должности командующего 1-й гвардейской танковой армией и назначен начальником штаба Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко.

Новым командующим танковым  объединением стал  генерал-лейтенант Алексей Авдеев, который до этого командовал 29-й общевойсковой армией.

Командующим 11 Командованием резерва назначен полковник Юрий Штонденко, ранее занимавший должность начальника 333 Центра боевого применения (Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и береговых войск Военно-Морского Флота).

Новым начальником  Центра стал полковник Виталий Слепцов, перед этим занимавший должность командира 9-й бригады 20-й общевойсковой армии.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Назначения
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