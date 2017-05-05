05.05.2017 (15:25)

Военнослужащие ЮВО перезахоронят останки 15 красноармейцев, освобождавших Кубань от немецко-фашистских захватчиков

8 мая военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) примут участие в церемонии перезахоронения останков 15 советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны в боях при освобождении станицы Новодмитриевской в Краснодарском крае.

На воинском кладбище состоится траурный митинг, в котором примут участие военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, жители станицы – живые свидетели того времени.

Останки 15 красноармейцев, трое из которых были опознаны, будут преданы земле на военном мемориале с воинскими почестями — под залпы оружейного салюта.

Затем пройдет торжественно-траурная акция, в ходе которой около 1000 человек со свечами в руках выпустят в небо белые шары, как символ ушедших на небо душ советских воинов.

В боях при освобождении станицы Новодмитриевской погибли более 1800 воинов Красной Армии.

Бои длились 25 дней и ночей.

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