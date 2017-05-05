05.05.2017 (15:09)

Работа экспедиции «Гогланд» Русского географического общества на островах Финского залива будет обеспечиваться силами ЗВО

Командование Западного военного округа уделяет большое внимание сотрудничеству с организаторами Северо-западной комплексной экспедиции «Гогланд» Русского географического общества.

Не станет исключением и совместная работа в очередном, пятом сезоне.

В настоящее время готовится длительная, с большим объемом научных и поисковых задач экспедиция на острова Финского залива Большой Тютерс, Соммерс и Фескар.

Как сообщили в штабе ЗВО, уже согласованы вопросы по доставке силами округа членов экспедиции в назначенные ими районы, а также всестороннее обеспечение их работы.

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