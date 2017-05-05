Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

05.05.2017 (15:18)

В Армении прошла генеральная репетиция торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, с участием военнослужащих ЮВО

Более 300 военнослужащих российской военной базы в Армении приняли участие в генеральной репетиции торжественных мероприятий в Ереване и Гюмри, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Российские военнослужащие Гюмрийского и Ереванского гарнизонов проходили торжественным маршем со штатным оружием совместно с представителями силовых структур Армении.

Перед генеральной репетицией на плацу в военном городке Сиверский в течение месяца проводились тренировки парадных расчетов.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Торжественные церемонии , Великая Отечественная война (ВОВ) , Армения , 9 мая
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false