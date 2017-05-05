05.05.2017 (15:18)

В Армении прошла генеральная репетиция торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, с участием военнослужащих ЮВО

Более 300 военнослужащих российской военной базы в Армении приняли участие в генеральной репетиции торжественных мероприятий в Ереване и Гюмри, посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Российские военнослужащие Гюмрийского и Ереванского гарнизонов проходили торжественным маршем со штатным оружием совместно с представителями силовых структур Армении.

Перед генеральной репетицией на плацу в военном городке Сиверский в течение месяца проводились тренировки парадных расчетов.

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