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05.05.2017 (14:44)

Отряд кораблей ТОФ прибыл в Таиланд

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл в порт Саттахип (Таиланд).

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования Восточной флотилии военно-морских сил (ВМС) Таиланда и ознакомятся с достопримечательностями иностранного порта.

Отряд кораблей ТОФ выполняет задачи двухмесячного дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил РФ.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины) и Камрань (Вьетнам). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Визит
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