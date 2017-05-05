05.05.2017 (14:14)

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Военного совета Западного военного округа

Состоялось заседание Военного Совета Западного военного округа. С докладом на нем выступил командующий войсками объединения генерал-полковник Андрей Картаполов.

Подводя итоги зимнего периода обучения, он подчеркнул, что основные задачи по подготовке органов военного управления и войск округа выполнены.

«Анализ контрольной проверки показал качественный рост уровня подготовки соединений и частей округа более чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года», –– отметил Андрей Картаполов.

Командующий войсками округа сообщил, что с начала года проведено более 90 внезапных проверок, в том числе под руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которые «подтвердили готовность войск к боевому применению».

После продолжительного перерыва возобновлено военно-морское присутствие кораблей Балтийского флота в оперативно важных районах Атлантического океана.

1 мая успешно завершена боевая служба корабельной группы Балтийского флота в северо-восточной части Атлантического океана.

В этом году на вооружение войск округа поступило более 200 единиц военной техники, в том числе танков и боевых бронированных машин более 110 единиц, а также более 100 единиц специальной техники и автомобилей многоцелевого назначения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице