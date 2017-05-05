05.05.2017 (14:34)
В артиллерийском соединении ЮВО в Адыгее в предстоящие праздники будут приготовлены блюда национальной кухни
В предстоящие праздничные дни в меню военнослужащих артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Майкопе, включат шоколад, свежие фрукты, выпечка, а также национальные блюда коренного народа.
Рацион военнослужащих пополнят два-три вида национальных холодных закусок, витаминных салатов, первых и вторых блюд.
Например, для солдат и сержантов соединения повара приготовят блюда джэнчыпс, чэпэжуаф, а на десерт выдадут яблоки, груши, апельсины и бананы, шоколад, пряники, плюшки, сдобные булочки и другую выпечку.
Праздничное меню введено в действие не только в столовой военного городка, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве.
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