05.05.2017 (14:17)

На Тихоокеанском флоте отмечают День водолаза

Сегодня спасательные силы Тихоокеанского флота способны выполнять самые сложные задачи с применением подводной робототехники, телеуправляемых подводных аппаратов «Пантера» и «Тайгер» и глубоководных водолазных скафандров.

В таком снаряжении, конструктивно напоминающем небольшой батискаф, можно погружаться на глубину до 370 м и находиться под водой до 48 часов. Комплексные тренировки водолазов-спасателей с применением обитаемых и необитаемых роботизированных аппаратов проходят на постоянной основе.

В сентябре 2016 г., совершив переход из Балтийска во Владивосток, в состав ТОФ вошло новейшее океанское спасательное судно «Игорь Белоусов», которое значительно повысило потенциал службы поисковых и аварийно-спасательных работ флота.

Справочно

5 мая 1882 г. указом императора Александра III в Кронштадте была создана 1-я в мире водолазная школа. Длительное время она оставалась единственным центром подготовки акванавтов.

С начала создания морских сил на Тихом океане поисково-спасательная служба стала одним из боевых подразделений флота.

7 марта 1932 г. по распоряжению правительства приказом начальника и военного комиссара Краснознаменного ЭПРОНа флагмана 2 ранга Крылова Ф.И. во Владивостоке была основана Тихоокеанская экспедиция подводных работ особого назначения. А в 1933 г. было издано положение об аварийно-спасательных службах на морских силах и военных флотилиях.

В 70-80 гг. спасателями флота был проведен ряд уникальных спасательных и судоподъемных операций, связанных с подводными лодками.

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