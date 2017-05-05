05.05.2017 (14:06)

Новейший фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота прибыл в акваторию Средиземного моря

Сегодня новейший фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ), совершающий межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря.

Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России, действующего в дальней оперативной зоне.

В настоящее время в составе группировки ВМФ России в Средиземном море выполняют задачи два новых однотипных корабля ЧФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Справочно:

«Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны проекта 11356 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена. Передача фрегата ЧФ и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 г.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. «Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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