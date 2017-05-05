05.05.2017 (14:23)

Интенсивность боевой подготовки в общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе возросла в 1,5 раза

В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье, подвели итоги боевой подготовки за зимний период обучения.

Интенсивность боевой подготовки в соединениях и частях объединения возросла в 1,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

С подразделениями армии проведено около 3 тыс. мероприятий с выполнением боевых стрельб, упражнений учебных и контрольных стрельб, свыше 2,5 тыс. занятий по вождению боевой техники и автомобилей с прохождением более 1,5 тыс. км на бронетанковой технике и более 2,5 тыс. км на автомобильной.

В мероприятиях боевой подготовки были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», современные танки Т-72БМ и Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, бронемашины «Тигр-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо», самоходные гаубицы «Мста-С».

В результате выполнения стрельб израсходовано свыше 10 млн боеприпасов различного типа. Расход артиллерийских и танковых боеприпасов, а также к стрелковому оружию возрос в 1,5 раза.

Еженедельно в ходе боевой подготовки загруженность полигонов армии составляла 80-100%.

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