05.05.2017 (13:38)

В румынском городе Бакэу почтили память советских воинов

В румынском городе Бакэу состоялась церемония возложением венков на российском воинском захоронении. В ней приняли участие руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Румынии, представители военного гарнизона города Бакэу и жители города.

Во время церемонии были исполнены государственные гимны Российской Федерации и Румынии. Руководитель представительства поблагодарил администрацию города Бакэу и представителей военного гарнизона за организацию церемонии и уход за воинским захоронением.

На захоронении систематически проводятся официальные траурно-торжественные мероприятия с возложением венков, в которых вместе с Посольством России в Румынии принимают участие государственные и общественные организации Румынии.

Российское воинское захоронение в городе Бакэу находится в административном центре одноименного уезда, представляет собой отдельное российское воинское захоронение в непосредственной близости от румынского воинского кладбища.

Воинское захоронение представляет собой участок, на котором расположен один воинский обелиск, 5 братских могил, 100 индивидуальных захоронений и 10 именных мемориальных плит. В 2015 году на российском воинском захоронении в Бакэу были проведены ремонтно-восстановительные работы.

В братских могилах, на которых имеются надписи «неизвестный воин» или «неизвестные воины», захоронены установленные представительством Минобороны России советские военнослужащие, фамилии и имена которых были нанесены на именные мемориальные плиты.

Всего в захоронении покоится прах 364 советских военнослужащих, имена 264 из них были установлены представительством Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Румынии.

Представительство Минобороны России в Румынии продолжает работу по поиску российских воинских захоронений. В 2017 г. представительством были вновь обнаружены захоронения в коммуне Чахлэу уезда Нямц, селах Епурень, Мунтени, Улми уезда Яссы, и в селе Слатина уезда Сучава.

Представительство продолжает активную работу по установлению имен советских военнослужащих, используя сведения, полученные в филиалах национального архива Румынии, в том числе в Архиве Министерства национальной обороны Румынии.

Совместно с Посольством России в Румынии представительство продолжает работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на российских воинских захоронениях. Так в 2017 г. подготовлены списки советских военнослужащих для увековечения их памяти в ходе проведения работ на 8 захоронениях: в городе Будешть уезда Кэлэраш, городах Фэлтичень, Солка и селе Литень уезда Сучава, в городе Меджидия уезда Констанца, в городе Пятра-Нямц уезда Нямц, в коммунах Чепленица и Тэтэруш уезда Яссы.

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