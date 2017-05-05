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05.05.2017 (12:44)

В Германии обнаружены останки 20 советских воинов, погибших незадолго до Победы

В ходе поисковых работ в 2 км восточнее мемориального комплекса «Зееловские высоты» обнаружены останки около 20 советских военнослужащих, погибших по предварительным данным в апреле 1945 года в ходе Берлинской операции.

Представительство Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Германии ведет работу по установлению имен павших защитников Отечества.

Работы по эксгумации будут завершены 8 мая, после чего на месте захоронения пройдут торжественно-траурные мероприятия по увековечению памяти погибших советских воинов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , 9 мая
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