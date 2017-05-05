05.05.2017 (11:42)

На российской военной базе в Армении прошла конференция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

На российской военной базе в Армении в доме офицеров Гюмрийского гарнизона прошла конференция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Мероприятие провела делегация Министерства обороны России под руководством заместителя начальника Главного управления военной полиции генерал-майора Виталия Коха, находящаяся в Армении с рабочим визитом.

В конференции приняли участие офицеры соединения и прокуратуры ЮВО, дорожной полиции Армении и более 300 военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала Гюмрийского и Ереванского гарнизона, имеющие водительское удостоверение и личный автотранспорт.

Цель конференции — повышение эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения, снижение уровня травматизма и количества ДТП.

В ходе занятий на слайдах были продемонстрированы практические действия по закреплению в салоне автомобиля детского автокресла для обеспечения не только безопасности несовершеннолетнего пассажира, но и его комфортного передвижения.

Для большей наглядности участникам конференции был показан тематический короткометражный фильм «Неугаданное», призывающий водителей задуматься об опасности нарушения правил дорожного движения.

По завершении конференции всем участникам выдали светоотражающие элементы и тематические памятки-листовки, содержащие полезную информацию как для водителей, так и для пешеходов.

Занятия с военнослужащими российской военной базы по предупреждению ДТП на дорогах Армении проводятся дважды в год в преддверии нового периода обучения.

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