05.05.2017 (11:45)

В штабе ЮВО состоялось чествование ветеранов в честь 99-летия объединения

Торжественный прием ветеранов Южного военного округа по случаю 99-й годовщины его образования провел командующий войсками объединения генерал-полковник Александр Дворников.

Генералов и старших офицеров, в прошлом занимавших командные должности в штабе и войсках военного округа, познакомили с современной системой управления боевой и повседневной деятельностью соединений и воинских частей ЮВО.

Кроме того, бывшие военачальники приняли участие в церемонии открытия военно-исторической экспозиции, установленной в штабе военного округа.

Выступая перед участниками приема, генерал-полковник Александр Дворников пригласил всех гостей собраться ровно через год на празднике, посвященном столетнему юбилею военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице