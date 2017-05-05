Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

05.05.2017 (13:06)

В Ростове-на-Дону проведена патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам…»

Сегодня в Ростове-на-Дону в ходе проведения патриотической акции «Поклонимся великим тем годам…» состоялся парад курсантов военных кафедр и военно-учебных центров высших учебных заведений, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Принимал парад заместитель командующего войсками Южного военного округа (БВО) генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курсанты вынесли Знамя Победы и флаг Российской Федерации, прошли торжественным маршем под звуки оркестра ЮВО.

На торжественное мероприятие были приглашены представители командования ЮВО, администрации Ростова-на-Дону, ветераны Великой Отечественной войны, а также курсанты-студенты вузов и воспитанники кадетских корпусов.

В завершение праздника все участники исполнили песню «День Победы». Для гостей была организована выставка находок поисковых отрядов, а также  современного стрелкового оружия и оружия времен Великой Отечественной войны.

Всего в мероприятии приняли участие более 1000 человек.

Метки:
Южный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false