05.05.2017 (13:06)

В Ростове-на-Дону проведена патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам…»

Сегодня в Ростове-на-Дону в ходе проведения патриотической акции «Поклонимся великим тем годам…» состоялся парад курсантов военных кафедр и военно-учебных центров высших учебных заведений, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Принимал парад заместитель командующего войсками Южного военного округа (БВО) генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курсанты вынесли Знамя Победы и флаг Российской Федерации, прошли торжественным маршем под звуки оркестра ЮВО.

На торжественное мероприятие были приглашены представители командования ЮВО, администрации Ростова-на-Дону, ветераны Великой Отечественной войны, а также курсанты-студенты вузов и воспитанники кадетских корпусов.

В завершение праздника все участники исполнили песню «День Победы». Для гостей была организована выставка находок поисковых отрядов, а также современного стрелкового оружия и оружия времен Великой Отечественной войны.

Всего в мероприятии приняли участие более 1000 человек.

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