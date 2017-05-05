05.05.2017 (11:15)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил военных моряков с Днем водолаза

Сегодня исполнилось 135 лет со дня образования водолазного дела в России. В связи с этим главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирал Владимир Королёв поздравил специалистов водолазной службы с Днем водолаза. Телеграмма была направлена на все флоты, Каспийскую флотилию разнородных сил, на корабли, выполняющие задачи в море, а также во все учебные заведения в системе Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Н.Г.Кузнецова», занимающиеся подготовкой водолазных специалистов.

В своем поздравлении адмирал Владимир Королёв отметил, что «во все времена водолазов Военно-Морского Флота отличали высокая морская выучка и профессионализм, мужество и беззаветная преданность России».

Также главнокомандующий ВМФ выразил глубокую признательнсть «за тяжелый и опасный ежедневный труд, который выполняют военные водолазы» и выразил уверенность в том, «что славные морские традиции водолазной службы ВМФ и впредь будут передаваться опытными водолазами своей молодой смене».

Крупнейшим учебным заведением Военно-Морского Флота, занимающимся сегодня подготовкой водолазов, является Учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ России в Севастополе.

В период с 2014 по 2017 годы его преподаватели и инструкторы уже подготовили более 3 тыс. специалистов водолазных работ и робототехнических поисково-спасательных средств по десяти военно-учётным специальностям и шести дополнительным квалификациям.

Планируется, что до конца года более 500 военнослужащих завершат подготовку в Центре и пополнят части и соединения флотов ВМФ России.

Учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ структурно входит в Объединенный Учебный центр Военно-Морского Флота, подчиненный непосредственно главнокомандующему ВМФ России.

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