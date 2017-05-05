05.05.2017 (11:05)

В Севастополе отмечают 135-летие со дня основания первой в мире государственной школы военных водолазов

Сегодня в Севастопольском филиале Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) проходят торжественные мероприятия, посвященные 135-летию со дня создания школы водолазов ВМФ. Данное подразделение и сегодня является базовым учебным заведением, которое готовит специалистов для всего отечественного флота.

На плацу части прошло общее построение личного состава, в котором также приняли участие подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, представители других частей и ведомств, которые связаны с водолазным делом.

В честь знаменательной даты в филиале учебного центра была развернута выставка водолазного снаряжения, стоящего на вооружении водолазных специалистов ВМФ, прошла импровизированная водолазная эстафета и праздничный концерт.

Обучение водолазных специалистов в Севастополе проводится в рамках пятимесячного курса, который включает в себя теоретическую подготовку и практику на специализированном береговом водолазном полигоне, а также водолазных катерах в море.

Курсанты в период подготовки получают квалификации водолаза-глубоководника, подрывника или водолаза специального назначения с возможностью работы на глубинах от 5 до 60 метров.

Ежегодно из Севастополя на флоты и Каспийскую флотилию направляется до 250 военнослужащих по призыву, которые прошли курс специальной подготовки по водолазной специальности, успешно отработали практику и сдали квалификационные экзамены.

Школа водолазов была основана 5 мая 1882 года в Кронштадте для «приготовления опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и минных работ».

Она стала первой в мире государственной водолазной школой.

Выпускники школы принимали участие в подъёме линкора «Новороссийск», работах на затонувшем теплоходе «Адмирал Нахимов», разминированиях и очистках фарватеров и рейдов в различных портах.

За время существования школа выпустила боле 45000 специалистов.

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