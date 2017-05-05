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05.05.2017 (11:01)

В Забайкалье состоялось учение по охране воздушного пространства

В Забайкальском крае состоялось учение с военнослужащими подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) по охране воздушного пространства.

В ходе мероприятия личный состав радиотехнических подразделений отработали действия по обнаружению, классификации, сопровождению и выдаче информации о нескольких условных воздушных целях.

Затем расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 уничтожили самолеты условного противника электронными пусками ракет.

Воздушная обстановка и траектории полета ракет моделировалась при помощи электронного оборудования С-300 и средств радиолокационного обнаружения воздушного противника.

К учению привлекались радиотехнические и зенитно-ракетные подразделения округа, дислоцированные в Забайкалье.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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