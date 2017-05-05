05.05.2017 (10:18)
Довузовские учебные заведения, подконтрольные командованию ВДВ, примут на обучение в этом году 240 подростков
Как сообщили в группе образования командования Воздушно-десантных войск, в 2017 году Тульское и Ульяновское суворовские военные училища планируют принять 160 ребят в 5 классы, а Омский кадетский военный корпус –– 80 подростков в 6 класс.
Заявления на поступление будут приниматься до 1 июня 2017 года. Затем в течение месяца, до 1 июля, прошедших отбор школьников вызовут для сдачи вступительных экзаменов, которые продлятся до 15 июля.
К учебе суворовцы и кадеты приступят, как обычно, 1 сентября.
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