05.05.2017 (09:52)

Более 5 тыс. младших специалистов подготовили окружные учебные центры ВВО

Более 5 тыс. младших специалистов подготовили окружные учебные центры Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Хабаровском и Забайкальском краях.

В ближайшее время выпускники начнут прибывать в войска. Большинство младших специалистов (75%) в ближайшее время поступят в воинские части и соединения ВВО, остальные 25% распределены в другие военные округа.

Курсантов учебных центров ВВО готовили по 43 специальностям. Это командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, радиационной, химической, биологической защиты, войсковой ПВО, повара, хлебопеки и др.

Около 60% младших специалистов подготовлено окружными учебными центрами для мотострелковых подразделений, 40% – для танковых подразделений и воинских формирований других родов войск и специальных войск.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице