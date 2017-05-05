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05.05.2017 (09:52)

Более 5 тыс. младших специалистов подготовили окружные учебные центры ВВО

Более 5 тыс. младших специалистов подготовили окружные учебные центры  Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Хабаровском и Забайкальском краях.

В ближайшее время выпускники начнут прибывать в войска. Большинство младших специалистов (75%) в ближайшее время поступят в воинские части и соединения ВВО,  остальные 25%  распределены в другие военные округа.

Курсантов учебных центров ВВО готовили по 43 специальностям. Это командиры отделений, механики-водители и наводчики-операторы танков  Т-72Б3 и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, артиллерии, радиационной, химической, биологической защиты, войсковой ПВО, повара,  хлебопеки и др.

Около 60% младших специалистов подготовлено окружными учебными центрами для мотострелковых подразделений, 40% – для танковых подразделений и воинских формирований других родов войск и специальных войск. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военное образование
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