05.05.2017 (05:55)
Армейская авиация готова оказать помощь в тушении лесных пожаров
В Приморском крае, в связи с режимом повышенной пожароопасности, на Черниговской авиабазе армейской авиации организовано дежурство оперативной группы.
Подготовлены и находятся в 2-часовой готовности дежурные силы из состава вертолетной эскадрильи Ми-8 АМТШ, оборудованных водосливными устройствами, которые способны одномоментно сбросить от 5 до 15 кубометров воды. Проведены тренировки по подготовке к вылету дежурных сил авиации.
Организовано взаимодействие с муниципальными органами власти и с Главным управлением МЧС по Приморскому краю.
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