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05.05.2017 (05:55)

Армейская авиация готова оказать помощь в тушении лесных пожаров

В Приморском крае, в связи с режимом повышенной пожароопасности, на Черниговской авиабазе армейской авиации организовано дежурство оперативной группы.

Подготовлены и находятся в 2-часовой готовности дежурные силы из состава вертолетной эскадрильи Ми-8 АМТШ, оборудованных водосливными устройствами, которые способны одномоментно сбросить от 5 до 15 кубометров воды. Проведены тренировки по подготовке к вылету дежурных сил авиации.

Организовано взаимодействие с муниципальными органами власти и с Главным управлением МЧС по Приморскому краю.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Восточный военный округ
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