05.05.2017 (05:30)

Новейшие истребители Су-35С Восточного военного округа выполнили летные задания в Арктической зоне

Новейшие истребители Су-35С истребительного авиационного авиаполка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, выполнили летные тактические задания в Арктической зоне. Ранее они совершили перелет на один из аэродромов округа на крайнем севере.

В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35С выполнили элементы сложного пилотажа, полета по заданному маршруту, пилотирования боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах.

Полеты истребительной авиации округа носили плановый характер и проведены в соответствии с международными правовыми нормами.

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