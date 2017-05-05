05.05.2017 (05:03)

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана

4 мая 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов.

Летчики Дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Как заявил ранее представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Эшли Пек, полет российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 около берегов Аляски был профессиональным и безопасным.

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