04.05.2017 (23:07)

15 мая 2017 г. стартует 1 этап всеармейского кинологического конкурса «Верный друг»

В период с 15 по 21 мая 2017 г. планируется проведение 1 этапа всеармейского кинологического конкурса «Верный друг». Конкурс пройдёт в объединениях с привлечением 47 команд, состоящих из 235 военнослужащих и служебных собак. На этапе конкурса военнослужащим со служебными собаками предстоит соревноваться в следующих упражнениях:

- Дог-биатлон (индивидуальная гонка) – прохождение 4 круга по 800 метров с выполнением стрельбы из мелкокалиберной винтовки из положения лежа и стоя;

- Движение по 300-метровой полосе препятствий;

- Дог биатлон (эстафета) – прохождение 2 круга по 800 метров с выполнением стрельбы из мелкокалиберной винтовки из положения стоя.

Наибольший интерес возникает у зрителей при выполнении упражнения «Защитная служба», где каждому участнику со служебной собакой предстоит задержать нарушителя, осуществить досмотр с последующей защитой от нападения.

По результатам 1, 2 и 3 этапов Конкурса будут отобраны 5 участников со служебными собаками, которые войдут в состав сборной команды Российской Федерации и представят нашу страну на международном этапе кинологического конкурса «Верный друг» в рамках «Армейских международных игр - 2017» с 29 июля по 12 августа 2017 г.

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