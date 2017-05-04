04.05.2017 (22:19)

«Оборонстрой» запускает спецпроект «Дневники военных строителей»

«Оборонстрой» запускает на своем официальном сайте специальный проект, приуроченный к празднованию годовщины победы в Великой Отечественной Войне. Военные строители шли всю войну вместе с частями регулярной армии. Они строили укрепления, линии обороны, восстанавливали связь, разминировали дороги, после 1945 года активно участвовали в восстановлении разрушенных городов. На сайте компании будет публиковаться прямая речь очевидцев и участников событий.

Управление оборонительного строительства инженерных войск Красной Армии (УОС) было создано в 1938 году для строительства укреплённых районов на Западной границе СССР. К началу Великой Отечественной войны УОС КА было создано и в стадии строительства находилось 12 укреплённых районов, было возведено около 7 тысяч долговременных фортификационных сооружений. На начальном этапе войны для создания многочисленных оборонительных сооружений на направлениях продвижения германских войск на базе стройорганизации НКВД СССР, Главгидростроя, Химлага, Главного управления железнодорожного строительства, а также Главвоенстроя при Совнаркоме, строительства Дворца Советов, 1-го Госстройтреста, Главцентрстроя к сентябрю 1941 года было образовано Главное управление оборонительных работ (ГУОбР) НКВД, с 13 сентября 1941 года объединённое с УОС КА и подчинённое Народному Комиссариату обороны с 18 управлениями оборонительного строительства и сапёрными армиями (60 полевых строительств в своём составе). Командный состав – из офицеров армии и госбезопасности, военных инженеров, техников, интендантов и комиссаров.

Сапёрные армии в дальнейшем были преобразованы в Управления оборонительных работ (оборонительного строительства) фронтов (12) и Резерва Главного командования (20 управлений). За годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. военными сапёрами ГУОбР НКО (с 1943 года Главное управление оборонного строительства КА) было возведено около 1,5 миллионов оборонительных сооружений, созданы десятки тысяч противотанковых и противопехотных заграждений, построены и восстановлены многие тысячи километров автодорог, более 6 тысяч переправ и мостов. За заслуги в Великой Отечественной войне 8 управлений и 23 военно-строительных батальона, входивших в ГУОС, были награждены боевыми орденами, 27-й УОС и 24-й УВПС, дошедшие с боевыми частями до Берлина и Австрии, - двумя орденами, многим военно-строительным частям были присвоены почётные наименования по местам их боевых и трудовых подвигов, тысячи военнослужащих и вольнонаёмных лиц были награждены орденами и медалями.

Военные сапёры обеспечивали проведение оборонительных и наступательных операций в составе фронтов, прокладывали колонные пути, дороги, восстанавливали и строили мосты и переправы. С 1944 года началось массовое разминирование освобождённых территорий и восстановление разрушенных объектов народного хозяйства, в том числе угольных шахт Донбасса, промпредприятий, жилья, строительство гидротехнических сооружений, новых важных для страны и для обороны объектов.

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