04.05.2017 (21:56)

ДОСААФ России представил обширную программу на фестивале «МотоАрмия»

В минувшие выходные в КВЦ «Патриот» состоялся крупномасштабный фестиваль «МотоАрмия». Его посетителями стали байкеры и мотоспортсмены из разных регионов нашей страны и даже зарубежья, а производители техники, современных гаджетов, систем безопасности и оборудования для двухколесных транспортных средств представили здесь свои новинки. Организаторы совместно с руководством конгрессно-выставочного центра пригласили на новое место для общения, отдыха и развлечения любителей двухколесного транспорта.

Большую роль в проведении мотофестиваля сыграло ДОСААФ России, развернув в разных местах конгрессно-выставочного центра «Патриот» и парка «Патриот» свои площадки: соревнования на кубок ДОСААФ России по мото- и квадрокроссу, тестирование по нормативам всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и выставку техники и достижений.

Открыли фестиваль «МотоАрмия» спортсмены-парашютисты из «Аэрограда Коломна» ДОСААФ, которые совершили групповое десантирование с большими флагами фестиваля и его организаторов. Огромный развивающийся на высоте стяг оборонного общества вызвал восторг у посетителей.

«На этом фестивале ДОСААФ России продемонстрировал посетителям свои возможности, показал технику и продвигал услуги своих образовательных учреждений. Сюда приехало множество опытных каскадеров и мотоспортсменов, байкеров и просто мотоциклистов. А вы знаете, что многие из них осваивали транспортную технику категории «А» или обучались экстремальному вождению своих «железных коней» в наших автошколах и автомотоклубах?» - сказал заместитель Председателя ДОСААФ России Виталий Кормильцев в рамках церемонии открытия «МотоАрмии».

В течение двух дней в зоне экстремальных видов спорта парка «Патриот» ДОСААФ России проводило соревнования по спринту на кросс-байках и квадроциклах. За призы оборонного общества состязались свыше 150 человек из пятнадцати регионов нашей страны, а также из Белоруссии.

Мотокросс-спринт был представлен состязаниями на мотоциклах с объемом двигателя 50, 65, 85 и 125 кубических сантиметров, а также в классе «Open». В спринте на квадроциклах участвовали спортсмены на аппаратах классов «дети 250», «юниоры 450» и «квадрокросс 700».

Самым юным мото- и квадроспортсменам было не более 5-7 лет. Удивительно, но факт: в своем возрасте эти ребята уже показывают неплохие результаты в преодолении трамплинов и резких поворотов на большой скорости, которым могли бы позавидовать взрослые.

«Чтобы войти в поворот или как можно дальше прыгнуть на трамплине, надо больше давать газ», - поделился хитростями управления кросс-байком один из участников мотокросса москвич Даниил Курский. На этих состязаниях он впервые попал в тройку лидеров в категории мотоциклов с объемом двигателя 65 кв. см, пропустив вперед лишь Артема Полежаева из сборной ДОСААФ России и Александра Борисова из Ивановской области.

Но самая настоящая острая борьба развернулась в классе «Open», опытные участники которого не раз занимали призовые места в национальных первенствах. В результате гонки победу одержал гость из Белоруссии Евгений Тылецкий, оставив позади двух досаафовцев - Кирилла Гаврилова и Ивана Тихончика. В квадрокросс-спринте самыми напряженными были соревнования в категории «квадрокросс 700». В итоге на высшую ступень пьедестала поднялся Даниил Власов из Санкт-Петербурга, второе место занял столичный спортсмен Дмитрий Колчин, а третье - Роман Хорев из подмосковного Подольска.

В павильоне «С» конгрессно-выставочного центра «Патриот» сотрудники ДОСААФ России развернули площадку для тестирования посетителей по выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Каждый желающий мог попробовать свои силы в прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лежа, наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье, отжиманиях, подтягиваниях на высокой перекладине и подъемах пудовой гири.

Чтобы приступить к сдаче норм ГТО, гражданин прежде должен был зарегистрироваться на Всероссийском портале комплекса www.gto.ru и получить уникальный идентификационный номер (УИН), предъявить документ, удостоверяющий личность, и медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом.

Проверить свою готовность к труду и обороне решили многие гости мотофестиваля «МотоАрмия», но особенный интерес к этим испытаниям проявили юнармейцы из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

«Я просто не мог пропустить этот фестиваль, - отметил восьмиклассник Сергей Кузнецов. – У меня отец служил в Вооруженных силах и много рассказывал об армейском быте, дружбе и сплоченности военнослужащих. Он всегда с благодарностью отзывался о службе в армии и говорил, что она делает из юношей настоящих мужчин. Поэтому я решил подготовиться к военной службе и приехал сдавать нормативы».

По итогам двух дней попробовали выполнить нормативы испытаний комплекса ГТО свыше 200 человек. Каждому из них была вручена персональная карточка, в которую судьями были внесены соответствующие результаты.

Высокий уровень организации работы специалистов ДОСААФ России был отмечен заместителем директора Департам

ента развития физической культуры и массового спорта Минспорта России Виктором Бабкиным, организаторами фестиваля, руководством КВЦ «Патриот» и парка «Патриот».

Результаты соревнования на кубок ДОСААФ России по мото- и квадрокроссу в рамках мотофестиваля «МотоАрмия» в парке «Патриот»

МОТОКРОСС

50 см3:

Фридлендер Александр (Беларусь)

Резяпкин Александр (Санкт-Петербург)

Румянцев Сергей (Ярославль)

65см3:

Полежаев Артём (Сборная ДОСААФ России)

Борисов Александр (Ивановская обл.)

Курский Даниил (Москва)

85 см3:

Фролов Егор (Сборная ДОСААФ России)

Жмылев Дмитрий (Сборная ДОСААФ России)

Вырлан Ян (Сборная ДОСААФ России)

125 см3:

Махнов Виталий (Беларусь)

Строков Давид (Санкт-Петербург)

Ходырев Виктор (Санкт-Петербург)

Open:

Тылецкий Евгений (Беларусь)

Гаврилов Кирилл (Сборная ДОСААФ России)

Тихончик Иван (Сборная ДОСААФ России)

КВАДРОКРОСС

ATV 125:

Тарумов Александр (Москва)

Темнеков Андрей (Серпухов)

Полежаев Артём (Сборная ДОСААФ России)

ATV 250:

Жидких Глеб (Москва)

Скороходов Александр

Атян Татьяна (Фрязино)

ATV 450:

Ион Хынку (Лобня)

Моргунов Олег (Москва)

Скорых Максим (Мытищи)

ATV 700:

Власов Даниил (Санкт-Петербург)

Колчин Дмитрий (Москва)

Хорев Роман (Подольск)

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