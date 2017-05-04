04.05.2017 (20:07)

Военный госпиталь им. Н.Н. Бурденко награждён Грамотой Верховного Главнокомандующего ВС РФ

Сегодня, по поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов передал ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» Грамоту Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ.

Тимур Иванов поздравил командование и сотрудников медицинского учреждения, а также поблагодарил за огромный вклад в развитие военной медицины. «Госпиталь является флагманом отечественной военной медицины, в его стенах накоплен колоссальный опыт и сохранены традиции нескольких поколений военных специалистов», - сказал заместитель Министра обороны.

Также к личному составу госпиталя обратился начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин. «Мы и впредь будем прикладывать все усилия для того чтобы главный военный клинический госпиталь оставался на «передовой» и сохранил свой высокий научный и профессиональный потенциал», - заявил Дмитрий Тришкин.

В ходе визита Тимур Иванов проверил готовность к сдаче и введению в эксплуатацию нового терапевтического корпуса, а также проинспектировал проведение ремонтных работ ряда объектов и отделений госпиталя.

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко имеет более чем 300-летнюю историю. Специалисты госпиталя имеют значительный опыт оказания специализированной медицинской помощи раненым и больным в военно-полевых условиях, располагают возможностями современного высокотехнологичного лечения больных и пострадавших в мирное время. Среди врачей госпиталя 55 докторов и 252 кандидата медицинских наук, 1 член-корреспондент РАН, 22 профессора, 18 доцентов.

В госпитале развернуты специализированные лечебно-диагностические центры, профилированные по наиболее актуальным медицинским специальностям. Ежегодно в них получают лечение более 60 тысяч стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций.



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