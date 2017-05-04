04.05.2017 (21:32)

Специалисты-маскировщики пополнили соединения РВСН

Межвидовой региональный учебный центр, расположенный во Псковской области завершил подготовку уникальных специалистов для эксплуатации и обслуживания машины инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ). В этом году, наряду со специалистами систем энергообеспечения, выпустились «маскировщики» мобильных «Тополей» и «Ярсов»: начальники расчётов, сапёры, крановщики, электрики МИОМ.

Внедрение МИОМ обеспечивает выполнение таких задач как инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций.

Имеющиеся в составе МИОМ средства маскировки и имитации обеспечивают проведение мероприятий по скрытию и имитации ракетного комплекса на полевых позициях.

В настоящее время в РВСН продолжается целенаправленная работа по совершенствованию системы подготовки младших военных специалистов.

Проводимые мероприятия направлены на создание условий для полного удовлетворения потребности войск в младших специалистах. Существующая система подготовки младших специалистов по пропускной способности учебно-материальной базы, уровню подготовки командно-преподавательского состава способна обеспечить подготовку требуемого количества специалистов, необходимых для соединений, воинских частей и подразделений РВСН.

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