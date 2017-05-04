04.05.2017 (23:59)

История, которую нельзя забыть

На официальном сайте Минобороны России впервые размещены уникальные рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива Минобороны России, которые рассказывают о чудовищных злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны на территории Херсонской области СССР.

Великая Отечественная война принесла народам СССР не только огромные жертвы на фронте, но и забрала жизни миллионов мирных граждан. Не считаясь ни с какими нормами международного права и цивилизованных отношений, фашистская армия, объявив тотальное истребление «недочеловеков» (так гитлеровцы называли и славянские народы), методично организовывала бесчеловечный террор на занятых ею территориях.

Как свидетельствует опубликованное политдонесение начальника политуправления 3-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Михаила Рудакова начальнику Главного политического управления Красной Армии генерал-полковнику Александру Щербакову «О фактах чудовищных злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне» от 3 апреля 1944 года, только на территории советской Херсонской области были замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей.

К донесению также прилагается акт судебно-медицинской экспертизы, проведенной после эксгумации тел советских граждан, убитых и замученных немецкими извергами. Документ составлен по результатам раскопки одной могилы, находившейся в семи километрах от Херсона. Осмотр могилы проходил 23 марта 1944 года в присутствии военного прокурора 3-го Украинского фронта, судебного медэксперта, представителя патологоанатомической лаборатории, главного врача города Херсона, военного следователя и местных жителей.

Примечателен тот факт, что гитлеровские оккупанты пытались всеми способами скрыть свои преступления на оккупированных территориях. Об этом свидетельствует директива верховного командования сухопутных войск вермахта о категорическом запрещении фотографирования казней и обязательном проведении экзекуции без свидетелей. В документе от 15 июня 1944 года, в частности, говорится, что фотографирование всякого вида казней запрещается, а негативы сделанных ранее фотосъемок необходимо изъять и направить в отдел пропаганды командования германских вооруженных сил.

Особую актуальность эти документы приобретают сейчас, в свете попыток различных политических сил у нас в стране и за рубежом переписывать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить ее под политическую конъюнктуру.

Представленные сегодня архивные документы – это свидетели того времени, зафиксировавшие историческую правду и оставившие в сердце человечества незаживающий кровавый след.

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