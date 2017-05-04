04.05.2017 (22:39)

Драматический театр Вьетнамской народной армии впервые выступит на сцене Центрального академического театра Российской Армии

С 4 по 5 мая 2017 года Драматический театр Вьетнамской народной армии даст два спектакля на сцене Центрального академического театра Российской Армии.

Артисты Драматического театра Вьетнамской народной армии выступят на сцене ЦАТРА впервые. Для московских зрителей вьетнамские артисты покажут два спектакля. Так, 4 мая в 19:00 Драматический театр Вьетнамской народной армии покажет национальный спектакль «Под песком – вода», который получил золотую медаль на 3-м международном фестивале экспериментальных театров. А 5 мая, в преддверии Дня Победы, вьетнамские актеры сыграют спектакль по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

Вьетнамские артисты будут выступать на родном языке, а для российских зрителей на сцене будет организован экран с субтитрами. Посмотреть спектакли придут военнослужащие Московского гарнизона, курсанты военных училищ, а также граждане Вьетнама, проживающие в столице России.

«Драматический театр Вьетнамской народной армии впервые выступает на сцене знаменитого Центрального академического театра Российской Армии. В дальнейшем мы будем укреплять международное культурное сотрудничество между нашими странами и надеемся, что частые гастроли прославленного коллектива станут доброй традицией», - отметил директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Владимир Буздыган.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице