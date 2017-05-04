04.05.2017 (22:32)

Анонс брифинга «Принципы реализации подписанного в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики»

5 мая в 16:00 в здании Национального центра управления обороной Российской Федерации (Фрунзенская наб., дом 22/2) состоится брифинг заместителя Министра обороны Российской Федерации Александра Фомина и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского на тему «Принципы реализации подписанного в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики».

Аккредитация проводится до 14:00 5.05.17 (с указанием ФИО, должности, номера паспорта, контактного телефона) по электронной почте media@mil.ru



Телефоны для аккредитации СМИ (до 14.00): 8 (495) 498-03-88, 8 (915) 171-00-13



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