04.05.2017 (21:07)

Солдат вернулся домой через 75 лет

В ходе реализации социального проекта Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности «Патриотами не рождаются», получившего федеральную поддержку, четвертая комплексная поисковая экспедиция Фонда "Вахта Памяти в Северном Крыму" в составе центра патриотического воспитания «Росток» (руководитель Алексей Зязев) из представителей Еткульского, Еманжелинского, Нагайбакского районов, г. Челябинска, Копейска и отряда «Тафрос» (г. Армянск Республика Крым, руководитель Игорь Лешков) 13 апреля 2017 года на месте боев Великой Отечественной войны на окраине г. Армянск обнаружила останки 105 воинов и среди них - солдата Хуснитдина Сираева, призванного из Кунашакского района.

Имя позволила установить записка из медальона бойца. Сведения были сразу направлены объединениям Поискового движения России, в Собрание депутатов Кунашакского района для поиска близких солдата. Уже к 18 апреля общими усилиями были найдены родственники защитника Отечества. Оперативную доставку "Уральскими авиалиниями" останков бойца вместе с поисковиками помог организовать депутат Государственной Думы России, сопредседатель Совета шефов воинских частей Дмитрий Вяткин (фракция «Единая Россия») и руководитель Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий, начальник управления аппарата Совета министров Крыма Илья Фикс, руководители Армянска и аэропортов Симферополя и Челябинска.

3 мая 2017 года прах Хуснутдина Сираева через 75 лет после призыва на фронт был захоронен земляками по мусульманским обычаям на местном кладбище старинного села Бурино, что на берегу родного озера Комкуль. Сотни челябинцев и кунашакцев в этот солнечный день почтили подвиг своего земляка.

На митинге у мемориала «Скорбящая мать» выступающие – глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов, министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, первый заместитель председателя общественного движения «За возрождение Урала» полковник запаса Владимир Литвинов благодарили поисковый отряд «Росток» из Еткульского района, вспоминали командира первых экспедиций в Крым Евгения Зязева, чьё сердце остановилось год назад прямо во время раскопок. И, получается по факту, что он тоже не вернулся из боя…Один из организаторов поисковых экспедиций в Северный Крым, инициатор побратимства Армянска и Еткульского района Игорь Михайлов, председатель попечительского совета Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности сказал участникам митинга в Кунашаке:

– В боях за освобождение Армянска погибло более 30 тысяч советских солдат! Вдумайтесь, уважаемые земляки: это ж население целого района! Ценой тысяч жизней освобождался наш Крым и вся наша Родина от фашистов. Среди героев, павших в боях, был и наш земляк Хуснутдин Сираев, молодой парень, смелый воин, так и не успевший создать свою семью. Теперь мы все – его семья. Защитники Отчизны, не вернувшиеся с полей сражений, остаются жить в нашей памяти и в сердцах. Имя нашего парня из кунашакского села теперь золотом будет вписано в списки воинов-освободителей Армянска на мраморных досках мемориала на легендарном Перекопе.

В этот день после похорон на кладбище села Бурино, юные поисковики передали родственникам солдатский медальон с фамилией воина-победителя.

Уже 6 мая в Георгиевский праздник, в 12 часов в ЮУрГУ в фотогалерее имени Ю. Теуша откроется персональная фотовыставка участника экспедиции, известного журналиста Павла Большакова «Крымская весна». Это своеобразный фоторепортаж с поиска в Армянске, с посещения военных кораблей и Нахимовского училища в Севастополе и даже – отчёт с захоронения останков воина в Кунашакского районе.

Справочно: Сираев Хуснутдин Мингазович, красноармеец, строевой 1273 стрелкового полка 387стрелковой дивизии, 1924 года рождения, Челябинской области, Кунашакского района, участвовал в боях в районе г. Изюма. 18.07.1943 г. проявил мужество и отвагу, выдержав две крупные атаки противника, где был тяжело ранен. В бою за г. Запорожье в октябре 1943 г. сам из своей винтовки уничтожил пулеметный расчет противника, чем обеспечил продвижение подразделения, где в этом бою 24.10.1943 г. был ранен. Находясь на участке фронта в районе г. Армянск на Перекопе с 17.03.1944 по 30.03.1944 г., из винтовки убил 8 солдат и офицеров противника. Приказом от 30.03.1944 года боец был награжден медалью «За отвагу». Получить ее он не успел.

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