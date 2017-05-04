04.05.2017 (20:49)

Командующий войсками ЗВО вручил Почетную грамоту Министра обороны России жительнице Ленинградской области

В присутствии многочисленных журналистов, ветеранов военной службы, суворовцев и юнармейцев командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов по поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу наградил Почетной грамотой жительницу Ленинградской области Антонину Васильевну Назарову.

Антонина Васильевна в поселке Тельмана на протяжении многих лет занимается уходом за могилами красноармейцев по собственной инициативе. В 2008 году она составила списки погибших при обороне Ленинграда для размещения на местном мемориале. Имена и фамилии потребовалось уточнить и сверить. Выяснилось, что фамилии далеко не всех погибших попали на гранитные плиты. Запросы и обращения в архивы, местные администрации, которые провела Антонина Назарова вместе с сыном за последние семь лет, позволили установить судьбу нескольких тысяч бойцов, не вернувшихся домой.

«Это наш общий долг перед солдатами Великой Отечественной войны, — сказал генерал-полковник Андрей Картаполов. — Мы должны его исполнить для того, чтобы подрастающее поколение помнило о военных событиях, не забывало о них и не дало забыть своим детям. Тогда мы можем быть абсолютно спокойны за будущее нашей страны».

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