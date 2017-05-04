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04.05.2017 (19:54)

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошла игра «Зарница»

В Ленинградской области на базе обеспечения учебного процесса Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялась военно-спортивная игра «Зарница».

В традиционном мероприятии приняли участие команды 30 школ Всеволожского района. Торжественную часть с напутственными речами открыли представители академии и администрации района.

Участники «Зарницы» соревновались в различных дисциплинах, включая физическую, строевую, огневую подготовку, а также ориентирование на местности, обустройство полевого лагеря и другие элементы игры.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского поддерживает традицию проведения такого мероприятия и поэтому ежегодно предоставляет шефскую помощь, чтобы ребята увидели быт курсантов и почувствовали настоящий дух армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС
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