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04.05.2017 (18:59)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье принимают активное участие в патриотическом воспитании местной молодежи

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) принимают активное участие в программе патриотического воспитания местной молодежи.

Привлечение российских военнослужащих к участию в молодежных программах стало возможным благодаря соглашению, заключенному между командованием ОГРВ ПРРМ и региональными властями.

Накануне 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне российские офицеры провели «Урок мужества» для более чем 200 учащихся старших классов образовательных учреждений Приднестровья.

Военнослужащие ознакомили школьников с героическими и трагическими страницами истории Отечества. Кроме того, они рассказали о миротворческой миссии в Приднестровье, которая по своей уникальности не имеет аналогов.

Планируется, что в дальнейшем военнослужащие ОГРВ ПРРМ проведут в образовательных учреждениях Приднестровья еще несколько подобных встреч, посвященных государственным праздникам и дням воинской славы России.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Приднестровье , Военно-патриотическое воспитание , Западный военный округ
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