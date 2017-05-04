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04.05.2017 (18:55)

Беспилотная авиация ЗВО осуществляет мониторинг пожароопасной обстановки в Северо-Западном регионе России

В Западном военном округе (ЗВО) широко применяется беспилотная авиация для  мониторинга пожароопасной обстановки вблизи военных объектов в 26 регионах Российской Федерации.

Беспилотные летательные аппараты оборудованы тепловизорами и видеокамерами, что позволяет обнаружить даже мелкие очаги пожаров и своевременно принимать меры по их ликвидации.

Данные мониторинга передаются в Региональный центр управления ЗВО для оперативного принятия решений на применение противопожарных отрядов и групп из состава соединений, воинских частей, складов и баз, а также при необходимости — вертолетов армейской авиации со специальными водосливными устройствами.

С личным составом штатных и нештатных пожарных команд проведены практические занятия по действиям при угрозе распространения пожаров к военным объектам. Кроме того, повсеместно осуществлена опашка территорий складов и баз.

Для тушения природных пожаров, а также ликвидации их последствий в ЗВО сформированы и находятся в готовности сводные авиационные, инженерные и пожарные подразделения общей численностью свыше 400 военнослужащих, 5 вертолетов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами, а также около 300 единиц инженерной, автомобильной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Пожарная безопасность , Беспилотные летательные аппараты
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