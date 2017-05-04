04.05.2017 (18:51)

Более 4 тыс. новобранцев весеннего призыва поступило в войска Западного военного округа

Более 4 тыс. новобранцев в рамках весенней призывной кампании поступило в объединения, соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО). Из них 2 тыс. молодых людей направлены военными комиссариатами субъектов РФ в зоне ответственности ЗВО.

По прибытии к местам несения службы специалисты отделов по работе с личным составом знакомят их с жизнью воинской части и традициями региона дислокации.

После двухнедельной адаптации все новобранцы для начала получат навыки строевой и физической подготовки, а затем приступят к обучению по новой усовершенствованной программе, которая предусматривает значительное увеличение учебного времени на практические занятия по специальностям.

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